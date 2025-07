Officiel : un joueur de l'Union Saint-Gilloise signe dans un autre club de Jupiler Pro League !

À la recherche de temps de jeu, Casper Terho a décidé de tenter d'aller en trouver dans un autre club de Jupiler Pro League. Le latéral a signé à OHL.

Prêté en seconde partie de saison passée à Paderborn, en D2 allemande, Casper Terho (21 ans) savait qu'il n'avait pas énormément de perspectives de temps de jeu à l'Union Saint-Gilloise. L'international finlandais (2 caps) a donc opté pour un départ, définitif cette fois.

Terho rejoint ainsi Oud-Heverlee Leuven où il s'est engagé jusqu'en 2028. C'est ce qu'annonce le club louvaniste sur son club officiel. Le montant du transfert n'a pas encore été révélé, mais Casper Terho était estimé à 1,8 million d'euros sur Transfermarkt.

"Casper a prouvé ces dernières saisons à l’Union et à Helsinki qu’il pouvait être une valeur ajoutée pour OHL. Il a donc suscité beaucoup d’intérêt et je suis heureux qu’il nous ait choisis. C’est un footballeur technique, gaucher, qui peut jouer à différents postes. De plus, il est connu pour sa bonne mentalité. Terho est un travailleur acharné, il a une attitude positive et il s’est montré très enthousiaste à l’idée d’entrer dans l’histoire de ce club", communique OHL.

Casper Terho était arrivé à l'Union en 2023 en provenance du HJK Helsinki. Lors de sa première saison à l'USG, il dispute 32 matchs toutes compétitions confondues, pour 4 buts et 2 assists. Il n'est cependant que titulaire occasionnel.

La saison passée, il joue 9 match pour l'Union avant d'être prêté à Paderborn en janvier. Il disputera alors 11 matchs de 2.Bundesliga, pour une passe décisive.