Le FC Never Sold : et si Genk n'avait jamais vendu ses stars ?

Le KRC Genk a terminé à la troisième place des Champions Play-offs la saison passée. La vraie question aujourd'hui est : jusqu'où peuvent-ils aller ?

Ces dernières années, le KRC Genk a attiré de nombreux joueurs de haut niveau, mais en a aussi vu partir. Cet été encore, des talents comme El Ouahdi et probablement Arokodare devraient s’envoler vers l’étranger.

Au fil du temps, beaucoup de joueurs ont quitté l’équipe. On peut alors se demander : que donnerait une équipe composée uniquement des joueurs qui ont porté le maillot de Genk, qui jouent encore aujourd’hui et qui n’ont jamais quitté le Limbourg ?

Dans les buts, il faut évidemment placer Thibaut Courtois. Le Belge reste l’un des meilleurs gardiens du monde.

En défense, on peut aligner Munoz, Lucumi, Koulibaly et Maehle. Joakim Maehle, le latéral danois, a été un élément clé pour son pays et a brillé à l’étranger, d’abord à l’Atalanta puis à Wolfsburg.

De l’autre côté, Daniel Munoz a réalisé une très bonne saison à Crystal Palace, prouvant qu’il valait largement les huit millions déboursés pour son transfert.

Milieu de terrain : De Bruyne – El Khannouss – Milinkovic-Savic

Le duo central derrière n’a pas été simple à choisir, maisets’imposent naturellement. Koulibaly est parti depuis plus de dix ans, mais il a brillé successivement à Naples, Chelsea et Al Hilal. Quant à Lucumi, il évolue depuis trois ans en Serie A, à Bologne.

Kevin De Bruyne est évidemment incontournable. Bien qu’il soit parti à Naples, il a longtemps été un élément fort de Manchester City.

Bilal El Khannouss a rapidement émergé à Genk et a impressionné en Angleterre cette saison. Milinkovic-Savic est également un incontournable sur ce secteur de jeu.

Il est fascinant de voir comment ces talents, formés ou passés par le Limbourg, ont su s’imposer sur la scène européenne et mondiale.

Devant, plusieurs noms s’imposent naturellement. Parmi eux, Leandro Trossard, qui fait sensation en Premier League.

Leon Bailey a également fait d’énormes progrès et fait maintenant partie des meilleurs joueurs à l’étranger.

Christian Benteke a été précieux, tout comme Tolu Arokodare cette saison. Pourtant, notre préférence va vers Paul Onuachu, dont la valeur a explosé en Angleterre.