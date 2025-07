Un transfert très exotique pour l'Antwerp... mais pas si surprenant ?

L'Antwerp n'a plus autant de moyens qu'à l'époque de sa remontée, et doit donc être inventif. Cela pourrait comprendre notamment un transfert en provenance... d'Ouzbékistan.

L'Antwerp devrait être assez actif cet été sur le marché des transferts entrants. On a vu notamment Tjaronn Chery et Denis Odoi quitter le club, tandis que Toby Alderweireld a pris sa retraite et que d'autres piliers de l'équipe partiront très probablement vers d'autres horizons.

Il est donc temps d'effectuer des transferts entrants. Jusqu'à présent, Le Great Old a déjà réalisé quelques jolis coups, comme par exemple Daam Foulon et Geoffrey Hairemans du KV Malines.

De nombreux départs à l'Antwerp

Les autres transferts effectués par l'Antwerp peuvent être considérés comme plus exotiques. Ainsi, ils ont recruté Gabriel Jesus David de l'Académie PSF au Nigeria et plus récemment le gardien japonais Taishi Brandon Nozawa du FC Tokyo.

Cette semaine, ils souhaitent aller encore plus loin et attirer également un certain Mukhammadali Urinboev. Urinboev, âgé de 20 ans, est un joueur de couloir qui évolue à Pakhtakor, le champion d'Ouzbékistan. Il a marqué sept buts cette saison.

Un travail de scouting très impressionnant du Matricule 1 qui aurait permis d'aller repérer un talent en Ouzbékistan ? La vérité se trouve peut-être ailleurs. Urinboev, formé à Tachkent, est en effet venu en prêt à Brentford l'année dernière pendant six mois, où il a fait forte impression avec l'équipe réserve.

Le jeune ouzbek n'a pas pu prolonger son séjour en Angleterre en raison de problèmes de visa, mais il semble maintenant prêt à faire un pas définitif vers l'Europe, et devrait le faire très bientôt.

Selon l'entraîneur par intérim de @Pakhtakor_fc, Kamoliddin Tojiyev, l'ailier ouzbek Muhammadali Urinboev doit se rendre en Belgique ce vendredi pour finaliser son transfert à @official_rafc. pic.twitter.com/TGPS4DJ0ex — Conor 🏴🇺🇿 (@_UzbekFootball) 2 juillet 2025

De son côté, l'Antwerp veut finaliser l'accord avec Mukhammadali Urinboev cette semaine. Selon diverses sources, il devrait se rendre en Belgique dès vendredi, afin que les tests nécessaires puissent être effectués.

L'équipe nationale U20 d'Ouzbékistan a atteint les quarts de finale de la Coupe d'Asie U20 cette année, où elle a été éliminée par la Corée du Sud aux tirs au but. Urinboev a alors grandement impressionné les recruteurs.

Meilleur buteur de la Coupe d'Asie

Avec quatre buts, il a fini meilleur buteur du tournoi, aux côtés du Sud-Coréen Kim Tae-Won. Urinboev est le jeune frère de Zabikhillo Urinboev, qui compte beaucoup de sélections pour l'équipe première d'Ouzbékistan. Selon de nombreux recruteurs, le pays regorge de talent, et de plus en plus de joueurs sont repérés en vue d'une aventure en Europe.

🇺🇿L'Ouzbékistan est un pays qui a connu une croissance énorme ces dernières années.



🥇Champions actuels de la Coupe d'Asie U17 AFC



💎Plusieurs jeunes de moins de 20 ans qui se sont illustrés et ont un grand potentiel sont :



Mukhammadali Urinboev (20, AD) - Pakhtakor (🇺🇿)



Sadriddin Khasanov (17, AG) - Bunyodkor… pic.twitter.com/zydYrp6oUD — Pablo-Scout (@PearlsFootball) 2 juillet 2025