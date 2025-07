Only in Belgium : le président de la Pro League devient président... d'un lobby brassicole !

C'est une histoire bien belge : Lorin Parys, CEO de la Jupiler Pro League, est devenu président des Brasseurs Belges, le lobby brassicole belge.

On connaît bien sûr les liens qui lient le football belge et la bière : notre championnat s'appelle la Jupiler Pro League, et la célèbre marque de bière née à Jupille abreuve les "hommes qui savent pourquoi" depuis des décennies maintenant à grands coups de spots télévisés liés au foot, notamment aux Diables Rouges.

Début septembre, ce lien sera encore plus fort : Lorin Parys, CEO de la Pro League, va devenir le président des Brasseurs Belges, lobby brassicole belge. Il succédera à Bernard Deryckere.

"Le football et la bière ont un point commun: ils rassemblent, émeuvent et contribuent à construire des communautés. En tant que CEO de la Pro League et président de l’ASBL Brasseurs Belges, je souhaite renforcer ce pouvoir de connexion", déclare Parys dans un communiqué.

Selon le média L'Echo, qui a souhaité se renseigner concernant un potentiel conflit d'intérêt, c'est AB InBev, premier brasseur mondial et sponsor historique du championnat, qui aurait proposé le nom de Parys au CA des Brasseurs Belges. Parys a alors fait l'unanimité.

C'est en tout cas une histoire bien belge, et la preuve que notre championnat n'est pas près de changer de nom ou de sponsor principal... et tant pis pour l'abstinence.