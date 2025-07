Le Club de Bruges tout proche du jackpot : offre de 35 millions sur la table

Le Club de Bruges se prépare à un été mouvementé, avec des ventes qui pourraient battre des records.

Ardon Jashari, Maxim De Cuyper, Raphael Onyedika... Il est probable que pas mal de joueurs quittent le Club de Bruges cet été. Et ce sera pour de grosses sommes, car le Club veut du concret et du cash.

Le Club de Bruges veut plus

C’est aussi le cas pour Joel Ordonez, qui intéresse des clubs depuis un bon moment. L'Atalanta s’est montrée très intéressée et Bournemouth s’est également manifesté.

Le Club de Bruges veut encaisser gros cet été grâce à Ordonez et vise depuis un certain temps environ quarante millions d’euros. Transfermarkt estime sa valeur marchande à 28 millions d’euros, mais Bruges en veut (beaucoup) plus.

Au moins 35 millions d’euros

On ne sait pas encore quelle équipe sera prête à mettre autant d’argent. Selon des médias équatoriens, Bournemouth aurait fait une offre d’au moins 35 millions d’euros.

C’est déjà une très belle proposition, même si ce n’est (pas encore) un record pour Bruges. Le fait que d’autres clubs veuillent aussi le recruter pourrait encore faire grimper l’offre.