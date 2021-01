Le président d'Ostende évoque ses ambitions pour Nancy

Gauthier Ganaye est le nouveau président de l'AS Nancy-Lorraine, après que le Pacific Media Group ait racheté le club de Ligue 2. Un gros défi pour l'actuel président du KV Ostende.

Gauthier Ganaye s'est exprimé en conférence de presse, dans des propos relayés par Lorraine Actu : "Notre objectif est évidemment que Nancy puisse retrouver la Ligue à moyen terme, mais à court terme, l'ambition est plus modérée : il s'agira de se maintenir en Ligue 2", reconnaît-il (l'ASNL est 17e de Ligue 2). "Dans six mois, nous construirons une équipe compétitive pour jouer le haut de tableau".

Les chances de voir des synergies se mettre en place entre l'ASNL et les autres clubs du Pacific Media Group, dont le KV Ostende, sont réelles. "Nous sommes restreints par la DNCG (direction nationale du contrôle de gestion, nda) donc on va fonctionner comme on peut, en utilisant nos intérêts dans d'autres clubs", explique Ganaye. "Il y a des retouches à faire, mais tout l'effectif n'est pas à jeter".