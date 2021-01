OHL s'est imposé face à Anderlecht, malgré une domination totale des Mauves. Vincent Kompany relativisait la défaite.

La réponse de Kompany était claire lorsqu'au micro d'Eleven, on lui demande si cette défaite est la plus cruelle de la saison : "Oh, non, on a vécu bien plus cruel", sourit l'entraîneur du RSC Anderlecht. "Bien sûr, je ne peux pas cacher ma déception par rapport au résultat du match. Ce manque d'expérience nous colle à la peau pour le moment", regrette Kompany. "On manque une opportunité, surtout au vu du nombre d'occasions qu'on se crée".

Mais Vincent Kompany relativise. "Qu'est-ce que je peux reprocher à mes joueurs ? Ils ont tout donné, tout ce qui a été travaillé à l'entraînement était présent, sauf ce petit but. Aujourd'hui, j'ai vu un Anderlecht que je paierais pour aller voir jouer au stade", affirme-t-il. "Seul point négatif : la concrétisation. On espère qu'on a gardé les buts pour vendredi prochain".