Mesut Özil déclare sa flamme au Fenerbahce

Mis sur la touche par Arsenal, Mesut Özil n'a pas joué la moindre minute depuis le coup d'envoi de la saison. Il espère logiquement profiter du mercato hivernal pour bouger et l'option du Fenerbahce semble être la plus plausible.

Mais les deux clubs ont du mal à se mettre d'accord sur les termes d'un possible prêt, alors que le contrat du champion du monde 2014 expire le 30 juin prochain. L'Allemand, lui ne cache pas que son souhait est de filer en Turquie.

Interrogé sur le sujet sur Twitter, il n'a pas hésité à déclarer sa flamme à son possible futur club. "J'ai grandi en tant que fan du Fenerbahce, chaque Turc-Allemand qui vit en Allemagne a son équipe préférée, moi, c'était Fenerbahce. C'est un peu comme le Real en Espagne, le plus grand club du pays."

I grew up as a @Fenerbahce fan as a kid in Germany - every German-Turkish person supports a Turkish team when they grow up in Germany. And mine was Fenerbahce. Fenerbahce is like Real Madrid in Spain. The biggest club in the country 🇹🇷 https://t.co/Y3hEba79IO