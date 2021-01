Michel Vlap veut quitter Anderlecht

L'avenir anderlechtois de Michel Vlap s'assombrit.

Arrivé en début de saison dernière en provenance d'Heerenveen, Michel Vlap n'a pas encore su se faire une place dans le noyau anderlechtois. Dimanche soir à Louvain, il était même écarté du groupe pour la deuxième fois consécutive.

Une situation qui agace le Néerlandais. Selon Het Laatste Nieuws, Michel Vlap et son entourage ne voient plus d'avenir chez les Mauves et le numéro 10 souhaite quitter le Sporting dès cet hiver. Une possibilité qui sera envisagée par la direction anderlechtoise si elle y trouve son compte. L'hypothèse d'un transfert définitif semble, en revanche, écartée.