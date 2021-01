Officiel: Peter Zulj quitte provisoirement Anderlecht

Une journée chargée... dans le sens des départs à Anderlecht.

Après Antonio Milic, parti au Lech Poznan et Derrick Luckassen, dont le prêt s'est terminé plus tôt que prévu, le Sporting d'Anderlecht confirme le troisième départ de la journée. C'est Peter Zulj qui s'en va et qui va poser ses valises en Turquie.

Le médian est en quête de temps de jeu à six mois de l'Euro, qu'il espère disputer avec l'Autriche. Il a trouvé refuge à Göztepe, qui lutte pour le maintien en Süperlig turque. Peter Zulj y est prêté jusqu'à la fin de la saison.