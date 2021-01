Philippe Clement pointe l'arbitre du doigt: "Vanaken est certainement devenu fou devant sa TV"

A l'heure de jeu, un évènement aurait pu changer le déroulement du match.

A l'heure de jeu, Steve De Ridder a laissé traîner une vilaine semelle sur la cheville de Charles de Ketelaere. L'arbitre de la rencontre, Bert Put, ne donne que le carton jaune. Le VAR ? Aucune intervention, alors que plus on regarde les ralentis, plus on se dit que la rouge doit être sortie.

Après la rencontre, Philippe Clement est revenu sur cet incident, non sans amertume: "Après avoir annoncé la suspension de Vanaken, ils ont annoncé que désormais ce serait la même chose pour les prochaines semaines, pour les prochains mois et que ce serait la règle. Je pense qu'en ce moment, Hans doit devenir fou devant sa TV. Si c'est carton rouge pour nous, ça doit être carton rouge pour tout le monde, ça doit être le cas sur tous les terrains".

Ce dimanche, tant l'arbitre que le VAR ont semblé avoir oublié cette nouvelle règle....