Lior Refaelov, du diamant brut à une fin de carrière dorée

En près de 10 ans dans notre championnat, Lior Refaelov s'est forgé un palmarès et une réputation de joueur décisif.

En juillet 2011, le Club de Bruges transfère un jeune joueur israélien de 25 ans venu tout droit de son pays natal, du club du Maccabi Haïfa: Lior Refaelov. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son adaptation se passe bien, surtout après le mois de novembre et le changement de coach. Adrie Koster est en effet remplacé par Christophe Daum et l'Israélien explose : 7 buts et 9 passes décisives. Une bonne première saison même s'il passe à côté de ses playoffs.

Et le meneur de jeu, avec sa technique, sa frappe et sa vista, est très régulier durant sa période brugeoise. Pourtant, il voit défiler beaucoup d'entraîneurs entre son arrivée et celle de Michel Preud'homme en 2013: Koster, Daum, Leekens et Garrido. Durant ces années de vaches maigres, Refaelov se met en évidence que ce soit sur le côté gauche ou dans l'axe.

L'arrivée de Michel Preud'homme change tout pour lui. Il a directement la confiance de son nouveau coach, en position de numéro 10, et il lui rend bien. C'est lui qui marque le but décisif en finale de la Coupe de Belgique face à Anderlecht (2015) et il est l'un des hommes du titre, une saison plus tard, un titre que tout un club attendait depuis 10 ans.

La fin de son idylle avec le Club début avec l'arrivée d'Ivan Leko en 2017. Le Croate n'a pas de place pour lui dans son système de jeu, il est sur une voie de garage, joue très peu et les relations avec son coach sont très tendues. En août 2018, après un deuxième titre remporté avec Bruges, Refaelov est prêté à l'Antwerp, qu'il rejoindra définitivement une saison plus tard.

Avec le Great Old, il remporte une Coupe de Belgique, en août dernier, avec ... Leko comme coach face au Club de Bruges. Comme si la boucle de sa carrière avait été bouclée. Son Soulier d'Or récompense ses 6 derniers mois où il aura été le maître à jouer de l'équipe entraînée par celui qui l'a poussé vers la sortie au Club de Bruges. Les carrières sont ainsi faites.