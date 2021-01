Ostende tenu en échec à 11 contre 10 : "On veut grimper au classement en janvier"

Maxime D'Arpino et le KV Ostende ont été tenus en échec par l'AS Eupen, pourtant très vite réduite à 10. Mais les Côtiers restent ambitieux.

Après le carton rouge controversé d'Emmanuel Agbadou, le KV Ostende avait tout en mains pour dominer son sujet face à Eupen. Les Côtiers ont pourtant couru après l'égalisation dès l'entame de seconde période, Prevljak ayant mis les Pandas aux commandes à la 49e. "Nous avons joué avec de l'agressivité pendant environ une heure, nous voulions vraiment l'emporter. Mais la fatigue du match contre Charleroi nous a joué des tours", reconnaissait Maxime D'Arpino après la rencontre (1-1).

"L'objectif est de grimper au classement (le KVO est 8e de D1A, nda), mais le mois de janvier sera très chargé. Il va falloir travailler pour prendre un maximum de points. J'y crois, je ne suis pas stressé", assure le latéral. "Nous nous sommes bien battus et c'est à nous désormais de ne pas baisser la tête. On perd deux points ce soir, il faut relever la tête et se reprendre".