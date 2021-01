Étonnant début d'année pour Kevin Vandendriessche qui, après s'être engagé avec Courtrai, a disputé son 200e match pour le KVO.

Le 1er juillet prochain, cela fera six ans que Kevin Vandendriessche a quitté l'Excel Mouscron pour Ostende. Mais il n'y aura pas de septième saison à la Côte pour le médian français, qui a décidé de lier son avenir au KV Courtrai qu'il rejoindra à l'issue de la saison.

D'ici là, l'ancien Hurlu a toutefois bien l'intention de se donner corps et âme pour le KVO: "Je me suis toujours donné à fond. De mon premier à mon 200e match et ce sera le cas jusqu'à la dernière journée", insiste-t-il. Titulaire à 18 reprises (en 20 matchs) depuis le début de la saison, Kevin Vandendriessche est un élément indispensable du dispositif d'Alexander Blessin et ça sera le cas jusqu'à la fin de la saison.