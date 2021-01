🎥 Réduit à dix, Anderlecht s'incline à Eupen

Ce vendredi soir, Eupen accueillait Anderlecht en ouverture de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Après son 4 sur 6, Eupen avait à coeur de confirmer sa bonne forme contre Anderlecht à la maison. Côté bruxellois, Vincent Kompany et ses troupes voulaient rebondir et renouer avec la victoire après leur défaite à OHL le week-end dernier.

Anderlecht dominera son sujet en début de rencontre et a d'ailleurs failli ouvrir le score rapidement dans cette partie via Mukairu, mais c'était sans compter sur Adriano revenu dégager le ballon à temps avant qu'il ne franchisse la ligne (3e). Le N°12 anderlechtois viendra encore semer la panique au sein de la défense eupenoise après avoir dribblé plusieurs pandas et tenté sa chance, mais Defourny captera le ballon en deux temps (5e).

Quelques minutes plus tard, Cullen poussera Defourny à la parade avec un bel enroulé (17e). Les Mauves continueront de presser mais auront moins d'occasions par la suite tandis qu'Eupen obtiendra sa première tentative après la demi-heure de jeu via Ngoy mais son tir passera à côté (33e). Deux minutes plus tard, Peeters aura une très belle opportunité mais ne parviendra pas à cadrer son tir (35e). Juste avant la pause, Anderlecht sera réduit à 10 après une faute de Lawrence (les deux pieds décollés) sur Agbadou (39e). Les deux équipes rejoindront leur vestiaire respectif sur le score de 0-0.

🟥 | L'arbitre revient sur sa décision après l'intervention de la VAR et accorde un carton rouge direct. 🧐 #EUPAND pic.twitter.com/HdA17gIwzq — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 15, 2021

En début de seconde période, Eupen perdra Benoit Poulain sur blessure (53e). En supériorité numérique, les locaux auront le monopole du ballon désormais mais auront du mal à inquiéter Wellenreuther. Mais le buteur maison, Smail Prevljak ouvrira le score après une mauvaise sortie du portier mauve (75e), 1-0. Le Bosnien, après une superbe action individuelle de Ngoy, aura même l'opportunité de doubler la mise mais son tir passera juste à côté (80e). Ce n'était que partie remise puisqu'il plantera sa deuxième rose et mettra ainsi fin aux espoirs bruxellois (85e), 2-0. Le score ne bougera plus.

Avec ce succès, Eupen confirme sa bonne forme et grimpe à la 12ème place avec 27 points au compteur. Anderlecht enregistre son deuxième revers de suite et reste cantonné à la 5ème place avec 32 points.