L'Inter Milan a de gros soucis financiers : les joueurs ne seraient même plus payés !

Une fuite dans la presse italienne, issue d'une réunion au sein de l'Inter Milan, aurait révélé des détails inquiétants sur la santé du club.

Giuseppe Marotta et Alessandro Antonello se seraient entretenus ce vendredi avec les joueurs et auraient évoqué quelques sujets pressants afin de rassurer ceux-ci concernant la santé financière de l'Inter Milan. En effet, les joueurs n'auraient pas été payés en juillet et en août dernier, rapporte la Repubblica. Cette situation doit être réglée avant le 16 février prochain ou l'Inter risque gros, à savoir un retrait de points en Serie A.

Ce n'est pas tout : les salaires de novembre et décembre seraient également sujets à des retards de paiements, dont les dates de versement ne sont pas encore communiquées. Et le problème n'est pas qu'interne : le transfert d'Hachraf Akimi du Real Madrid à l'Inter Milan n'aurait pas encore été versé à la Casa Blanca. Un premier versement de 10 millions (sur les 40 dûs) a été reporté à la fin mars.