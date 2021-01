Officiel : Mesut Özil rejoint la Turquie et met fin à son cauchemar londonien

Il ne manquait que l'officialisation, qui est tombée cette nuit : Mesut Özil est un joueur du Fenerbahçe.

Mesut Özil attendait avec impatience la fin de son calvaire à Arsenal : totalement blacklisté par Mikel Arteta et écarté du groupe pour la Premier League, l'international allemand a enfin officiellement rejoint le Fenerbahçe, et découvrira donc le championnat turc. Özil, 32 ans, laisse un héritage mitigé à Arsenal avec 254 matchs disputés pour 44 buts et 77 passes décisives, quelques superbes saisons mais aussi une fin de parcours manquée, sa dernière saison complète datant déjà de 2016-2017 (44 matchs, 12 buts, 14 assists).