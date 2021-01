En litige avec l'Inter de Milan, la MLS et l'Inter Miami mettent les choses au point

Le conflit juridique porte sur le logo du club et sur la question de savoir si l'Inter Milan peut revendiquer seul la propriété exclusive du terme "Inter", dérivé du mot "Internazionale" mais qui est couramment utilisé seul, dans le cadre d'activités commerciales.

L'Inter Miami et la MLS sont toujours en litige en matière de droit de marque avec l'Inter Milan. L'Inter Miami CF, dont le nom officiel de la franchise est Club Internacional de Fútbol Miami est dirigé par David Beckham.

Le club américain a insisté sur le fait qu'il n'y avait actuellement pas de risque de le voir changer son nom, son logo ou ses marques commerciales, via le communiqué suivant : "La politique de la Major League Soccer et de l'Inter Miami CF est de ne pas faire de commentaires sur les litiges en cours, mais en raison de la confusion générale sur l'affaire et ses implications, le Club fera les remarques suivantes.

Le litige en matière de marques entre la Major League Soccer et l'Inter Milan porte sur la question de savoir si l'Inter Milan peut revendiquer la propriété exclusive de la marque et le droit d'utiliser le terme couramment utilisé 'Inter' seul dans le cadre d'une activité commerciale. Le litige ne concerne pas la marque ou les marques de l'Inter Miami CF, dont le nom officiel de la franchise est Club Internacional de Fútbol Miami. Le Club ne risque pas de changer son nom ou ses marques commerciales."

L'Inter Milan, qui a subi un coup financier important en raison de la pandémie de covid-19, changera de nom et de logo en mars.