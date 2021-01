La Juventus remporte la Supercoupe face au Napoli

Cristiano Ronaldo a à nouveau frappé, inscrivant son 760e but professionnel, et mettant la Juventus sur du velours en Supercoupe d'Italie.

La Juventus a remporté son premier trophée de 2021 en venant à bout du Napoli, où Dries Mertens était sur le banc et est monté au jeu à la 72e. La Vieille Dame a pu compter sur l'inévitable Cristiano Ronaldo, qui s'est offert son 760e but en carrière, soit un chiffre qui pourrait - selon certains classements - le faire dépasser Josef Bican au classement des meilleurs buteurs de tous les temps.

Un second but signé Alvaro Morata à la toute fin du temps additionnel (90e+5, 2-0) a scellé le score et la victoire de la Juve.