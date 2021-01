Dimitri Lavalée et deux revenants dans le groupe trudonnaire pour la réception des Hurlus

En pleine bourre depuis l’arrivée de Peter Maes, le STVV (15e, 26 points) a l’occasion de confirmer contre l’Excel Mouscron (16e 21 points). Et de prendre un peu plus ses distances avec la zone rouge.

Une rencontre qui pourrait coïncider avec les premiers pas au Stayen de Dimitri Lavalée, arrivé cette semaine en provenance de Mayence. L’ancien Rouche est en effet dans le groupe, tout comme Duckens Nazon et Maximiliano Cauffriez, qui reviennent de suspension.

Tous les voyants sont donc au vert pour les Canaris, qui restent sur un salvateur 15 sur 18, même si les Trudonnaires n'ont sans doute pas oublié leur revers du match aller...

