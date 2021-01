Officiel : Wolverhampton se renforce avec un attaquant de Liga

Wolverhampton se renforce sur le front de l'attaque. Les Wolves ont officialisé le prêt avec option d'achat de Willian José, le Brésilien de la Real Sociedad. Le club de Leander Dendoncker vit une saison compliquée à la 14e place du classement.

Avec seulement 21 buts, le club anglais possède une des pires attaques de Premier League. L'absence de Raul Jimenez, qui s'était fracturé le crâne plus tôt dans la saison, pèse lourd sur l'attaque des Wolves.

Avec le prêt de Willian José, Woverhampton va pouvoir s'appuyer sur un attaquant d'expérience qui a inscrit 60 buts en 120 matchs de Liga.

Read the full story as Willian Jose joins on loan from @RealSociedadEN, subject to work permit and international clearance.#WelcomeWillian



✍️🗞