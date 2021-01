Jackson Muleka n'oublie pas les supporters après son but victorieux lors du choc wallon : "Une belle victoire pour le peuple liégeois"

On n'arrête plus le Standard de Liège qui vient d'enregistrer son quatrième succès de suite après avoir remporté le choc wallon contre le Sporting de Charleroi (3-2).

Le choc wallon a tenu ses promesses ce dimanche soir, mais c'est le Standard de Liège qui s'est imposé à Sclessin contre le Sporting de Charleroi grâce à un but de Jackson Muleka en fin de rencontre. "Je suis content d'avoir marqué, c'est toujours bon pour la confiance d'un attaquant. Mais c'était encore plus important de remporter ce match pour les supporters. Ce choc wallon, c'est comme un derby. Les fans étaient là pour nous accompagner de l'Académie jusqu'au stade. Nous étions déterminés à gagner ces trois points et c'est une belle victoire pour le peuple liégeois", a souligné le Congolais à l'issue de la rencontre.

© photonews

L'arrivée de Joao Klauss est une pression supplémentaire pour l'ancien joueur du TP Mazembe. C'est d'ailleurs le Brésilien qui a marqué le premier but de la partie. "C'est une bonne concurrence qui pousse à aller vers le haut. C'est bien pour l'équipe et nous sommes là tous les deux pour aider au mieux l'équipe", a conclu Muleka.