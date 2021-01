Le départ de Zakaria Bakkali se précise

Zakaria Bakkali ne joue plus au Sporting d'Anderlecht, il devrait filer avant la fin du mercato.

Privé de temps de jeu, Zakaria Bakkali devrait, comme Ognjen Vranjes ou Peter Zulj, être prêté jusqu'à la fin de la saison par le Sporting d'Anderlecht. Et il a visiblement trouvé une solution: il est attendu en EreDivisie, au Sparta Rotterdam.

Les deux clubs ont trouvé un accord et le joueur a lui aussi donné son aval, selon Le Soir. Arrivé en 2018 en provenance de Valence, celui qui fête ses 24 ans ce mardi, n'a que très peu joué en deux ans et demi. 28 matchs, quatre buts et deux assists. Cette saison, il n'a eu droit qu'à 120 minutes sur les pelouses de Pro League.