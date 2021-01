Antonio Conte heureux de Romelu Lukaku et sa réaction vis-à-vis de Zlatan

Ca a chauffé entre Romelu et Zlatan lors du derby della Madonnina, ce mardi soir à San Siro. Les joueurs se sont bousculés et ont échangé des mots très crus. Mais Antonio Conte était satisfait de la réaction de son joueur.

Si le vainqueur moral de ce "duel" aura certainement été Romelu Lukaku, vainqueur tandis que Zlatan Ibrahimovic a pu prendre sa douche avant tout le monde, les images qui font le tour du monde après le derby milanais ne sont certainement pas du genre à rendre un entraîneur fier, se dirait-on. Sauf Antonio Conte : le coach de l'Inter a publiquement soutenu son joueur. "Ibra a en lui la méchanceté du gagnant. Je suis heureux que Lukaku s'énerve de temps en temps", a affirmé Conte dans des propos rapportés par la Gazzetta dello sport.

"Les derbys de ce genre ne sont pas une promenade de santé, j'ai été joueur, je sais ce que c'est. Je sais que durant ce match, les esprits sont chauds", explique Conte, qui ne met pas non plus en cause Zlatan. "Ibra a cette méchanceté du gagnant en lui et c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. De ce point de vue, Lukaku grandit. Il est très important pour notre équipe et s'il peut s'énerver de temps en temps, c'est très bien".