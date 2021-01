Percy Tau manque-t-il à Lukas Nmecha ? L'Allemand est méconnaissable

L'allant offensif du RSC Anderlecht semble enrayé. Après un match ayant fait illusion face à un très faible Charleroi, les deux derniers matchs étaient plus compliqués, surtout dans le chef de Lukas Nmecha.

Lukas Nmecha compte déjà deux buts en 2021 ... tous deux sur coup de pied de réparation, ce qui porte son total à 7 buts sur 12 inscrits depuis le point de penalty cette saison. Certes, il faut les mettre, et "Penmecha", comme on pourrait le surnommer, les tire très bien - mais une chose est sûre, marquer de plein jeu n'est pas la spécialité de l'attaquant du RSCA. Ce qui est tout de même un problème chez le 9 d'une grande équipe.

© photonews

Ce problème se voyait moins en la présence de Percy Tau : très mobile, capable de tourner autour Nmecha et même de se présenter lui-même devant le gardien en infiltration (sa propre maladresse est un autre débat), le Sud-Africain avait un profil qui n'a tout bonnement pas encore été remplacé, en attendant qu'Abdoulay Diaby soit un renfort à part entière. Michel Vlap ? Le Néerlandais n'a ni le coup de rein, ni la vivacité de Tau, et le pauvre Nmecha semble plus seul que jamais aux avants-postes.

L'inefficacité du RSC Anderelcht est inévitablement liée à cette méforme de son attaquant vedette, dont le jeu s'est stéréotypé depuis le départ de celui avec lequel il formait un tandem peut-être trop peu apprécié. Il aura fallu le départ de Percy Tau pour qu'on se rende compte du vide qu'il laisse devant ...