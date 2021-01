Karim Belhocine: "Au niveau comptable, c'est pas super, mais le jeu et l'envie étaient là"

Soirée "paradoxale" pour le Sporting de Charleroi qui a mis du temps à digérer le but d'ouverture avant de copieusement dominer la seconde période, sans parvenir à renverser totalement la rencontre.

Comme à Sclessin dimanche, le Sporting de Charleroi a très vite affiché ses intentions, ce soir contre OHL, avant de rapidement déchanter également. "On avait très bien commencé, en mettant la pression. Mais comme au Standard, on se fait avoir sur quasiment la première sortie de l'adversaire et, à partir de là, le match nous a échappés", regrette Karim Belhocine.

"On a montré qu'on est encore là"

OHL a d'ailleurs dominé la première période, mais Rémy Descamps a maintenu les Zèbres dans le match et, après le repos, c'est un Sporting regonflé à bloc qui est remonté sur la pelouse. "On était dans les cordes après le but, c'est souvent le cas quand une situation difficile se répète, mais on a réagi. On a vu un groupe solidaire, qui n'avait pas l'intention de se laisser faire", insiste le coach du Sporting.

Le point positif de la soirée, car, Karim Berlhocine en est conscient: un petit point ça ne suffit pas tout à fait au bonheur carolo. "D'un point de vue comptable, ce n'est pas super. Mais dans la mentalité, dans le jeu, dans les occasions créées, on a montré qu'on est encore là et qu'on en veut."