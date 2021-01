"Deux bons matchs" qui doivent relancer la machine carolo

Après une très pâle prestation à Anderlecht la semaine dernière, le Sporting de Charleroi a bien réagi au Standard contre OHL. Dans la manière, parce qu'au niveau comptable ça ne suffit pas et Karim Belhocine était le premier à le reconnaître mercredi soir.

"On est sur la bonne voie", clamait Dorian Dessoleil après le partage arraché contre OHL. Et il a raison. Les Zèbres avaint quitté le Lotto Park la tête dans la chaussette mardi dernier, ils ont su relever la tête. D'abord au Standard dimanche, où ils ne méritaient probablement d'être battus, puis mercredi soir contre OHL, où il ne s'en est fallu de peu pour qu'ils retrouvent le chemin du succès.

Après une première période pourtant bien compliquée. "On avait bien commencé, puis le but nous a un peu mis KO. Mais c'est humain. Quand on est dans une moins bonne période et qu'on prend un but sur la première sortie de l'adversaire, on commence à gamberger et à se poser des questions", estime Karim Belhocine.

On était au fond du trou et on n'avait plus rien à perdre.

Le coach carolo a pourtant su trouver les mots justes à la pause pour relancer son équipe. "Il nous a dit qu'on était au fond du trou, qu'on n'avait plus rien à perdre et qu'il fallait tout donner", confie Dorian Dessoleil.

Message reçu par le capitaine carolo et ses coéquipiers. "Le plus important, même si ça a pris du temps, c'est que les joueurs ont réagi, qu'ils ont montré de l'envie et de la solidarité. On reste sur deux bons matchs, même si on a pris qu'un point sur six", insiste encore Karim Belhocine.

Un "point précieux" et des signaux positifs"

Dans une période difficile comme celle que connaît Charleroi, chaque signal compte. "La réaction a été bonne, la prestation en deuxième période aussi. Il faut être positif", confirme Dorian Dessoleil.

Et le point glané contre OHL permet en plus de casser la dynamique négative. "C'est un point précieux, parce qu'il fallait stopper l'hémorragie", conclut le capitaine carolo, auteur de l'unique but du Sporting mercredi soir. Mais les Zèbres ont besoin de plus qu'une unité et ils en sont conscients: il faudra s'imposer au Stade des Eperons d'Or, samedi soir, pour totalement relancer la machine.