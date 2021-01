Le Club de Bruges peut renoncer à la piste Joshua Zirkzee

Les Blauw en Zwart peuvent faire une croix sur lui. Joshua Zirkzee ne rejoindra pas le Club de Bruges. Le jeune joueur de 19 ans devrait bientôt s'engager avec Parme. D'après les informations du journaliste, Fabrizio Romano, le club italien et le Bayern Munich seraient tombés d'accord autour d'un prêt avec option d'achat pour le numéro 14.

Zirkzee > Parma deal is expected to be completed on loan with buy option [and no obligation], as always reported. Buy option will be around €15m, as Bayern Münich have accepted these conditions. 🤝 #Parma #Bayern