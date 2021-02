🎥 Serie A: l'Inter et Romelu Lukaku virent en tête

Succès précieux pour l'Inter et Romelu Lukaku qui mettent la pression sur leur voisine milanais.

Malmenés à l'aller, où ils s'en étaient sorti grâce à un improbable rush dans les toutes dernières minutes (4-3), les Nerazzurri espéraient une rencontre moins étriquée sur la pelouse de la Fiorentina. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu pour que Nicolo Barella ne lance l'Inter dès la cinquième minute de jeu, mais c'était sans compter sur un superbe réflexe de Dragowski.

Quelques minutes plus tard, c'est la Viola qui a cru à l'ouverture. Mais Hamdanovic répondait présent pour empêcher Vlahovic d'inscrire le premier but de la soirée. Un but qui est finalement tombé à la demi-heure de jeu: d'une merveille de frappe enroulée, Nicolo Barella plaçait l'Inter sur le chemin du succès.

🇮🇹 | Nicolò Barella enroule parfaitement sa frappe sur un coup de coin joué rapidement ! 💫#FiorentinaInter pic.twitter.com/1dRGfbjbDS — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 5, 2021

L'Inter en tête, réponse de l'AC attendue dimanche

Mais le match était loin d'être fini et, sans deux arrêts d'Hamdanovic, la Fiorentina aurait égalisé juste avant le repos. Les hommes d'Antonio Conte avaient compris qu'ils devaient se mettre à l'abri pour s'éviter une mauvaise surprise, c'est Ivan Perisic qui a doublé la mise au retour des vestiaires.

Quelques minutes plus tard, Romelu Lukaku pensait lui aussi avoir participé à la fête, mais son but était annulé pour une position de hors-jeu de l'ancien Brugeois qui lui avait délivré l'assist. Sans conséquence pour l'Inter qui s'impose sans trembler (0-2) et qui prend provisoirement la tête du championnat. Avec un petit point d'avance sur l'AC Milan, qui reçoit Crotone dimanche après-midi.

Objectif Coupe désormais pour les Nerazzurri qui tenteront de se qualifier pour la finale, mardi soir, à Turin, mais qui devront pour y parvenir combler le retard accumulé lors du match aller contre la Juve (1-2).