Coupe d'Italie : l'Atalanta rejoint la Juventus en finale !

On connaît l'affiche de la finale de la Coupe d'Italie. Après la Juventus Turin hier, c'est au tour de l'Atalanta Bergame de rallier la dernière manche. Ce soir, La Dea l'a emporté contre le Napoli, au Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Il restait pourtant tout à faire puisque les deux équipes s'étaient quittés sur un score nul et vierge la semaine dernière.

C'est Duvan Zapata qui a débuté les hostilités en ouvrant le score tôt dans la rencontre (10ème). L'international colombien a été rapidement suivi par Matteo Pessina (16ème). Puis, en seconde période, malgré la réduction de l'écart de Hirving Lozano, les locaux ont définitivement enterré les espoirs des Gli Azzurri grâce au doublé de Pessina (78ème). Score final : 3-1 pour l'Atalanta.

🤩 SIAMO IN FINALEEEEEEEEE!!!

😍 WE'RE INTO THE FINAAAAAAAAAL!!!@Plus500 #AtalantaNapoli CoppaItalia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/y0Bd9wSK74