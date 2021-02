La première défaite courtraisienne de Luka Elsner: "On n'a pas existé en première période"

Le nouveau coach du KVK était un entraîneur déçu après la défaite des Kerels sur la pelouse d'OHL. Plus par la manière dont ses troupes ont entamé la rencontre que par le résultat.

"Quand bien même on a réagi en seconde période, et même si on leur a rendu la tâche plus difficile, on n'a pas vraiment pu rivaliser avec leur intensité. Certainement durant la première mi-temps, au cours de laquelle on n'a pas existé", regrette Luka Elsner.

"Un match à oublier"

Le Slovène estime que ses joueurs n'étaient "pas prêts". "Ce n'est pas un manque d'envie, mais nous n'étions pas prêts à faire face à une telle intensité. C'était un match très difficile, un match à oublier", insiste-t-il.

"Mais nous devons aussi apprendre de ce genre de rencontres", ajoute Luka Elsner. "Ce n'est pas la première fois que Courtrai connaît ça cette saison. Nous devons en tirer les leçons et travailler dur pour atteindre un niveau supérieur."