🎥 Liverpool s'écroule à Leicester, Alisson encore fautif

Alors que tout semblait bien tourner pour les Reds de Klopp, le champion en titre s'est écroulé en 7 minutes.

Liverpool a remporté le dernier championnat, mais cette saison le titre semble s'envoler de plus en plus, et c'est encore plus le cas après la défaite de ce samedi sur la pelouse de Leicester.

Pendant 78 minutes, les hommes de Jürgen Klopp ont dominé, ils ont eu des possibilités, même si Vardy avait trouvé la barre en première période. Schmeichel a beaucoup de ballons qui sont contrés devant lui ou qui passent devant son but: c'est chaud pour les coéquipiers de Tielemans, excellent et titulaire.

En seconde période, après un coup franc de Alexander-Arnold sur la barre, Mo Salah trouve l'ouverture après un assist venu d'ailleurs de Firmino. Mais cette magnifique réalisation sera le chant du cygne pour le champion.

Incompréhensible cette sortie de Alisson. Après ses deux erreurs le week-end dernier contre Man City. Le cauchemar continue pour le Brésilien. pic.twitter.com/wh52n1GUwV — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) February 13, 2021

Un coup franc anodin de Madisson, d'abord annulé pour un hors-jeu, est validé par la VAR... pour un pied. Là, tout s'écroule: Alisson sort une nouvelle fois n'importe comment sur un long ballon de Tielemans et percute son défenseur, Jamie Vardy va marquer dans le but vide. C'est ensuite au tour de Barnes se se présenter seul face à Alisson pour mettre fin à la rencontre (3-1). Les Foxes ont marqué 3 buts en sept minutes!

Au classement, Leicester revient à la deuxième place du classement à 4 points de Manchester City. Pour Liverpool, c'est la catastrophe puisqu'ils pourraient quitter le top 4.