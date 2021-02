Ligue des Champions: Liverpool en force dans l'équipe de la semaine

La première équipe de la semaine de l'année 2021 est aussi rouge qu'offensive, avec deux inévitables buteurs devant.

Reprise des bonnes habitudes pour la Ligue des Champions. Au lendemain des troisième et quatrième huitièmes de finale aller, l'UEFA publie son équipe de la semaine et on y trouve, forcément, les deux hommes qui ont marqué le retour de la C1: Kylian Mbappé, triple buteur, et Erling Haaland, double buteur et passeur décisif.

Mais ce onze est aussi rempli de joueurs de Liverpool. Les Reds ont assuré à Leipzig (0-2), six protégés de Jurgen Klopp en profitent pour s'installer dans l'équipe de la semaine: Alisson Becker, Ozan Kabak, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Mohamed Salah et Sadio Mané.

Suso (FC Porto), Fédérico Chieza (Juventus) et Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) complètent cet effectif résolument tourné vers l'avant...