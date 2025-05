Lukaku de retour à Anderlecht dans un an ? Les précisions de Marc Coucke

Le futur retour de Romelu Lukaku à Anderlecht fait du bruit ces derniers mois. Marc Coucke a publiquement évoqué le sujet.

Romelu Lukaku a toujours clamé qu'il reviendrait à Anderlecht, là où tout a commencé pour lui. Cela s'est précisé dans son esprit ces derniers mois, de quoi laisser aux supporters mauves une lueur d'espoir dans la grisaille.

Des bruits de couloir de plus en plus insistants font état des confidences du Diable Rouge à ses proches voulant qu'il reviendra au Sporting à l'issue de la Coupe du Monde 2026 disputée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique l'été prochain. L'idée est donc de revenir en ayant encore du carburant dans le moteur.

Marc Coucke a évidemment été cuisiné sur le sujet dans l'émission dans l'émission Bar Goens, diffusée sur VTM. Il se montre enthousiaste. "Romelu Lukaku reviendra à Anderlecht, c'est sûr. Il reviendra en tant que joueur".

2026, 2027 ou 2028 ?

"Absolument certain. Que ce soit dans un, deux ou trois ans, nous ne le savons pas encore. Pour l'instant, il doit profiter d'au moins une année de Ligue des Champions avec Naples, ensuite nous verrons la suite des événements", poursuit le président anderlechtois.

Au-delà du timing, il faudra également surveiller le rôle exact de Lukaku. Car si Marc Coucke parle de la casquette de joueur, Big Rom a déjà fait part de sa volonté d'être de ceux qui décident de la direction sportive prise par le club. Le passage de Vincent Kompany aidera sans doute la direction à savoir ce qu'elle est prête à céder comme responsabilités.