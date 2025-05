Anthony Moris en route vers la Ligue 1 ? Il pourrait remplacer un gardien très demandé

Anthony Moris a sorti une brillante saison pour permettre à l'Union Saint-Gilloise d'enfin remporter le titre. Le gardien luxembourgeois s'en ira-t-il avec le sentiment du devoir accompli ?

Tous les joueurs de l'Union ont à un moment ou à un autre fait la différence dans les Playoffs. Pour Anthony Moris, c'est forcément ce penalty arrêté face à Kasper Dolberg qui a marqué les mémoires. D'autant plus que le but de Mario Stroeykens au rebond a été annulé. De quoi sécuriser une précieuse victoire unioniste sur la route du titre.

Cette saison, Moris aura été d'une régularité remarquable. Malgré ses 35 ans, ses prestations ne sont pas passées inaperçues à l'étranger. Plusieurs clubs de Ligue 1 s'intéressent au gardien unioniste.

Vous avez déjà pu lire ici que le RC Lens s'intéressait à lui. Mais maintenant, c'est l'OGC Nice qui est cité dans ce dossier par Het Nieuwsblad. Nice anticipe le très probable départ du Polonais Marcin Bulka. Le Gym a ainsi pointé Moris comme successeur potentiel.

Moris a la cote en France

Nice a réalisé une belle saison en Ligue 1, en terminant quatrième. Cela lui permet de tenter de se qualifier pour la Ligue des champions. Ils entrent en lice dès le troisième tour préliminaire et doivent donc disposer d'un noyau le plus complet possible pour éliminer deux adversaires.

Avant de finaliser un transfert, Nice devra donc d'abord vendre Bulka. Le gardien polonais pourrait rapporter gros aux Niçois, il est évalué à 20 millions d'euros. Mais en cas de départ, il faudra se montrer convaincant pour faire venir Moris, qui se sent bien à l'Union et dispose d'une occasion unique de disputer la Ligue des Champions.