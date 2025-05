Exclusif : Charleroi plutôt que le Standard pour Ryan Merlen ? Le RFC Liège se prépare au départ de son homme en forme

Ryan Merlen est convoité après sa bonne saison avec le RFC Liège. Mais son prochain port d'attache est encore incertain.

À 23 ans, Ryan Merlen sort de la meilleure saison de sa carrière avec le RFC Liège. Le Français a inscrit 8 buts et délivré 4 assists en D1B. Arrivé de la réserve de Lens, le milieu de terrain de 23 ans fait partie des meubles dans le club liégeois, qu'il a d'ailleurs aidé à retrouver le football professionnel.

Un peu plus tôt dans la journée, nous relayions l'intérêt du Standard rapporté par Sacha Tavolieri. Mais le dossier évolue. Selon des informations recueillies par nos soins, les Rouches ne sont pas dans la danse concernant Merlen.

Plusieurs pistes

D'autres clubs de Pro League ont par contre pris leurs renseignements. Nous pouvons ainsi citer le Cercle de Bruges, Westerlo et Charleroi. Merlen fera-t-il le chemin inverse de Flavio Da Silva, qui n'avait pas réussi à percer chez les Zèbres pour finalement exploser à Rocourt ?

Une équipe de Ligue 1 est également intéressée. Quelle que soit sa prochaine destination, Ryan Merlen est bel et bien sur le départ. Le RFC Liège ne l'a encore sous contrat que pour un an et ne demandera pas un montant trop important.

L'affaire devrait être réglée dans les deux à trois semaines. Les Sang et Marine se préparent déjà depuis un certain temps à perdre leur milieu de terrain, arrivé alors que l'équipe n'évoluait qu'en Nationale 1.