Charleroi en Europe : voici les adversaires potentiels des Zèbres, qui pourraient jouer un gros morceau

Après la victoire de Charleroi sur la pelouse de l'Antwerp, on connaît désormais les cinq clubs belges qualifiés pour l'Europe la saison prochaine. Les Zèbres devront toutefois batailler ferme pour atteindre la phase de groupes.

Ils l'ont fait. Vainqueur des Europe Play-Offs, le Sporting Charleroi s'est imposé à l'Antwerp, ce jeudi soir (1-2) et est devenu le cinquième représentant belge en Coupe d'Europe la saison prochaine.

L'Union Saint-Gilloise est directement qualifiée pour la phase de ligue de la Ligue des Champions, tandis que le Club de Bruges commencera son aventure au troisième tour préliminaire, en tant que tête de série.

De son côté, le Racing Genk disputera le barrage d'Europa League et sera reversé en Conference League en cas de défaite, tandis qu'Anderlecht, qui entrera en lice au second tour, aura déjà plus de mal à rejoindre la phase de ligue, bien que ses futurs adversaires devraient être à sa portée, puisque les Mauves seront aussi tête de série lors des Q2 et Q3, ainsi qu'au barrage.

Charleroi tête de série au Q2 et au Q3, mais pas en barrage

Dernier représentant qualifié, le Sporting Charleroi débutera son aventure européenne au deuxième tour préliminaire de la Conference League en tant que tête de série, comme au troisième tour. Il devrait donc rejoindre les barrages, normalement sans trop de problèmes.

Pour leur entrée en lice, les Zèbres pourraient affronter des équipes telles que Ordabasy, Floriana, le Levski Sofia, Koper, Urartu, le Torpedo-BelAZ Zhodino, St Joseph's, Cherno-More, le Dila Gori, Ilves et bien d'autres. Ensuite, des équipes comme Rakow, le DAC Streda, Rosenborg, Brondby, Viking, l'Ararat-Arménie pourraient se mettre sur leur route au Q3.

Ensuite, ce sera plus compliqué pour rejoindre la phase de ligue, puisque les Zèbres ne seront pas tête de série au barrage. Ils pourraient être épargnés au tirage, mais aussi rencontrer des adversaires comme la Fiorentina, Nottingham Forest, l'AZ Alkmaar, Besiktas ou Mainz. Ce ne sera pas facile pour les Carolos, mais l'espoir est permis.