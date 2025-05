Un contretemps pour Marc Wilmots ? Louvain prêt à joueur un sale coup au Standard pour l'une de ses cibles

Le Standard négocie pour Seid Korac. Mais les Rouches ne sont pas les seuls sur le coup pour le défenseur luxembourgeois.

Il y a deux semaines, nous vous parlions de l'intérêt du Standard pour Seid Korac. Il s'agit d'un défenseur luxembourgeois de 23 ans, qui évolue dans le club serbe de Vojvodina. Korac est sur le départ, les Rouches se sont positionnés pour l'accueillir.

Le joueur s'est même déjà positionné publiquement sur l'intérêt des Liégeois : "Le Standard, c’est le plus grand club de Belgique et que c’est très intéressant. Je sais aussi que le prochain pas que je ferai sera le plus important de toute ma carrière. Le précédent m’a juste préparé à sauter un peu plus haut".

De la concurrence en Pro League

Le natif de Niederkorn correspond parfaitement au style maison : il se nourrit de la pression mise par les supporters et manifeste beaucoup d'engagement sur le terrain, fêtant ses tacles victorieux comme des buts. Mais son transfert à Sclessin n'est pas encore réglé. D'autant que d'autres clubs sont également intéressés.

Selon Sacha Tavolieri, OHL veut devancer le Standard pour s'offrir l'international luxembourgeois. Les Louvanistes auraient débuté les négociations avec l'entourage du joueur pour trouver un accord personnel.

OHL a également déjà formulé une première offre à Vojvodina, qui réclamerait 1,5 million pour finaliser l'opération. Il reste à Seid Korac encore deux ans de contrat en Serbie.