"Nous ne pouvons pas continuer comme ça" : Marc Coucke sort du bois et envoie un message fort aux supporters mauves

Pour la première fois depuis longtemps, Marc Coucke s'est exprimé publiquement sur la situation sportive au RSC Anderlecht. Lors de l'émission Bar Goens sur VTM, le propriétaire du club a admis que la déception est grande et que le club devait réagir de manière assez urgente.

Son message était clair : la trajectoire actuelle ne suffit pas pour ramener Anderlecht au sommet. Le club a terminé la saison à une décevante quatrième place et a en plus perdu la finale de la Coupe. Bien que les Mauves se soient qualifiés pour une compétition européenne, cela est principalement dû aux performances solides de fin 2024. "Mais 2025 n'était pas bon", a-t-il déclaré. "Nous ne pouvons pas continuer de cette manière".

Coucke n'a pas mâché ses mots. "La déception des supporters est tout à fait justifiée", a-t-il admis. "Quand on voit comment nous avons performé au cours des six derniers mois, je comprends leur frustration. Tout le monde parle de continuité, mais la continuité sur la mauvaise voie n'a pas de sens".

Une fameuse remise en question s'impose

L'ambiance autour du club est explosive. Les supporters semblent au bord de la révolte et réclament depuis longtemps une réforme drastique de l'effectif. Coucke en est bien conscient : "Il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Le dimanche où le Club de Bruges est devenu champion a été terrible pour nous". Un titre vécu à distance la saison dernière, et une nouvelle fois il y a un peu moins d'une semaine, lorsque l'hélicoptère de la Pro League a atterri à Anderlecht pour amener le trophée à Saint-Gilles.

Des lignes claires ont été tracées au sein du club. Wouter Vandenhaute se retire du volet sportif et laisse les décisions à Tim Borguet et Olivier Renard. Mais Coucke confirme qu'Anderlecht doit arrêter de se reposer sur ses lauriers de plus en plus effilochés.

"Nous devons regarder vers la prochaine saison avec une nouvelle dynamique", conclut Coucke. "La barre doit être de nouveau placée plus haut. Cela ne convenait pas à Anderlecht." Le ton est donné. Il ne reste plus qu'à voir si les actes suivront les paroles.