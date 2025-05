🎥 "Laissez une trace dans l'histoire" : un dispositif exceptionnel pour la finale de La Ligue des Champions

Demain soir, le PSG et l'Inter Milan s'affronteront en finale de La Ligue des Champions. Pickx + Sports a mis les petits plats dans les grands pour l'occasion.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany a beau ne pas être de la partie pour disputer la finale à domicile, la rencontre entre le PSG et l'Inter Milan à l'Allianz Arena vaudra assurément le détour. Une rencontre de prestige qui sera notamment diffusée sur Pickx + Sports, avec un dispositif particulier à la clé.

Munich étant une ville phare du steet art, la chaîne a choisi de s'emparer du thème pour habiller cette finale comme il se doit. À commencer par un slogan inspirateur : "Laissez une trace dans l'histoire".

Pas des paroles en l'air

Aux commentaires, Marc Delire et Thomas Chatelle ont sorti les bombes de peinture pour créer une grande fresque murale reprenant entre autres les logos des deux clubs. Peter Vandenbempt et Gert Verheyen ont fait de même côté néerlandophone.

Les bonus en mode behind the scenes seront également nombreux pour faire vivre de l'intérieur la rencontre et sa préparation par toutes les équipes techniques.

Le direct commencera à 20h15, avant le coup d'envoi de la rencontre à 21h. Il ne manque plus qu'une finale à la hauteur de l'événement. Mais avec ce que les deux équipes ont proposé depuis le début de la saison, il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là.