Et si Leander Dendoncker restait finalement à Anderlecht ? Le point sur l'un des dossiers chauds du mercato mauve

Leander Dendoncker ne devrait pas rester à Anderlecht. Mais les chances ne sont pas nulles pour autant.

L'été dernier, c'est en grande pompe qu'Anderlecht avait annoncé le retour de Leander Dendoncker, six ans après son départ en Angleterre. Mais le milieu de terrain made in Neerpede n'a pas atteint le niveau espéré. Il n'a retrouvé rythme de croisière (d'un point de vue physique) qu'en fin de saison.

Le voir continuer l'aventure la saison prochaine n'est pas l'option la plus probable. Il n'est que prêté par Aston Villa et son option d'achat est de 7 millions d'euros, un montant qu'Anderlecht ne pourra pas débourser dans les circonstances actuelles. De plus, Dendoncker n'a pas encore exprimé lui-même son éventuel souhait de prolonger son séjour à Bruxelles.

La porte est pourtant entrouverte. Anderlecht pourrait entamer de nouvelles négociations avec Aston Villa, où il est sur une voie de garage. Un nouveau prêt ou un accord modifié est seulement possible si le joueur est également prêt à consentir des sacrifices financiers importants. Son salaire chez les Villans est bien au-dessus de la limite anderlechtoise. Des négociations pourront avoir lieu seulement s'il est prêt à diminuer ce montant de moitié, relate Het Nieuwsblad.

Un dossier compliqué

Le dossier est discuté au sein de la direction sportive d'Anderlecht. Dendoncker a de l'expérience, connait le club et a montré dans la phase finale de la saison qu'il pouvait toujours être une pièce utile. Cependant, le risque d'une solution coûteuse sans valeur résiduelle est réel. La décision repose principalement sur Tim Borguet et Olivier Renard, qui assument l'entière responsabilité sportive. Ils devront décider si Dendoncker - qui a surtout été considéré comme un renforcement temporaire - s'inscrit dans la vision à long terme.

Pour l'instant, les chances d'un retour permanent restent limitées. Sans concessions financières du joueur et une révision des conditions par Aston Villa, Dendoncker risque de quitter à nouveau Anderlecht par la petite porte après une saison. En Angleterre, il rentre dans sa dernière année de contrat.