Officiel : un ancien espoir du Standard revient en Belgique et signe en D1B

L'été dernier, Anisse Brrou avait quitté le SL 16 pour signer en Bulgarie. Il est désormais de retour au pays.

Après une première saison positive en Challenger Pro League, Lokeren-Temse espère pouvoir poursuivre sur la lancée de ces derniers mois la saison prochaine. Au rayon des départs, le gardien Brent Gabriël a signé à Zulte Waregem.

Le club devrait se montrer assez actif en réalisant plusieurs transferts entrants. Après Rune Van Den Bergh, une nouvelle recrue a été présentée. Anisse Brrou débarque en provenance du Lokomotiv Sofia, en Bulgarie.

Il connaît bien la D1B

Brrou est un ailier de 26 ans qui a été formé au Standard jusqu'à ses 18 ans. Après plusieurs années à l'étranger, il est revenu chez les Rouches en 2022. Il compte ainsi deux passages au SL 16, entrecoupés d'une aventure dans le club grec de Larisa.

Malgré les difficultés de l'équipe, Brrou avait fait forte impression lors de sa première saison en D1B, avec 3 buts et 7 assists. Après la Grèce, cela lui a valu un transfert en Bulgarie. Avec le Levski Sofia, le Belgo-Marocain a marqué un but et délivré quatre passes décisives, il a également marqué une fois en Coupe.

Le revoici désormais de retour en Belgique. À Daknam, Anisse Brrou a signé un contrat de deux saisons avec une option pour une troisième année. Il portera le numéro sept dans le noyau de Lokeren-Temse.