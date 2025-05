📷 Pas touche à la légende : la fresque géante de Kevin De Bruyne n'existe déjà plus !

Avec ses 422 matchs pour Manchester City, agrémentés de 108, 177 assists et 19 trophées, Kevin De Bruyne restera dans les mémoires à Manchester City. En attendant que son transfert à Naples se concrétise, le Diable Rouge suscite déjà une certaine nostalgie à l'Etihad Stadium, qu'il a tant fait vibrer.

De Bruyne a déjà disputé son dernier match pour les Skyblues, il ne sera pas de la partie à la Coupe du Monde des clubs. Il a donc effectué sa dernière apparition en montant au jeu lors de l'ultime journée de Premier League à Fulham.

Parmi les multiples hommages rendus, le club avait fait repeindre un mur de la rue du centre d'entraînement par une fresque gigantesque en son honneur. KDB y trônait victorieux en compagnie des trophées remportés au cours de ses dix saisons dans le nord de l'Angleterre.

Mais il faut parler au passé : le mur en question ne laisse plus deviner le moindre moment de Kevin De Bruyne à Manchester. La fresque n'existe plus, elle a entièrement été recouverte de peinture blanche.

Les supporters des Skyblues n'ont pas tardé à s'en indigner, mais la manoeuvre était prévue depuis le début. Le club n'avait en effet que loué le fameux mur jusqu'au 28 mai. La fresque a donc logiquement été recouverte. En revanche, la statue de Kevin De Bruyne commandée par le club passera bien, elle, à la postérité.

