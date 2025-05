🎥 D'accord pour le choix de votre club ? La sélection du plus beau but de la saison de chaque équipe de Pro League

La saison est officiellement terminée en Pro League. En attendant le prochain exercice, il est temps de se plonger dans les plus beaux buts de ces derniers mois.

C'est sur un dernier slalom de Parfait Guiagon que la saison de Pro League a pris fin. Un exploit personnel qui aurait pu être élu plus beau but de la saison carolo. Mais le petit numéro de l'Ivoirien ne figure pas dans la compilation. Il faut dire que le classement n'autorisait qu'un seul but par équipe et que les candidats étaient nombreux. Jugez plutôt :

Parmi les membres du top 6, l'obus de Fuseini pour l'Union, l'enroulé de Siquet pour le Club de Bruges, l'inspiration de Konstantinos Kartesas pour Genk, l'enchaînement de Kasper Dolberg pour Anderlecht dans le Clasico, la mine de Chery pour l'Antwerp et la reprise de Dean pour La Gantoise ont été sélectionnés.

Quelques perles en concurrence

Pour les équipes d'Europe Playoffs, la Madjer de Stulic pour Charleroi, la bicyclette de Vuskovic pour Westerlo, le coup franc de Pflücke pour Malines, le lob de Scheidler pour Dender, le contre mené par Zeqiri pour le Standard et la frappe millimétrée de Schrijvers pour Louvain ont été plébiscités.

ūüĒ• | Le plus beau but de chaque équipe de la #JPL cette saison. ūüĎáūüáßūüá™ pic.twitter.com/oSXrAbeP7c — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 29, 2025

Même en Playdowns, le talent était bien présent : le slalom géant de Ferrari pour Saint-Trond, la déviation de Denkey pour le Cercle, le retourné d'Ambrose pour Courtrai et la percée d'Al-Sahafi pour le Beerschot valent le détour.

Une compilation qui pose question quant au choix d'attribuer le plus beau but de la saison à Karetsas lors des Pro League Awards. Sa frappe est évidemment splendide, mais lui valait-il la première place ?