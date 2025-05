🎥 C'est fait ! Arnaud Bodart propulsé en Ligue 1 grâce à un but absolument sensationnel

Le FC Metz a décroché hier soir sa remontée en Ligue 1. Les Grenats ont vécu un match particulièrement difficile face à Reims.

Quatre jours après la défaite 3-0 contre le PSG en finale de Coupe de France, le Stade de Reims de Samba Diawara retrouvait le stress de la lutte pour le maintien avec ce barrage pour rester en Ligue 1 à disputer face à Metz.

Pas de trace de Teddy Teuma, envoyé en vacances plus tôt que prévu. Dans le camp d'en face, pas non plus d'Arnaud Bodart, opéré du genou. En première mi-temps, l'enjeu a pris le pas sur le jeu : Metz avait le ballon mais n'en faisait rien, Reims était plus incisif mais pas plus concret dans le dernier tiers du terrain.

Le match a fini par se décanter avec l'ouverture du score de Reims signée Ange Tia peu avant l'heure de jeu (57e, 1-0). Dos au mur, Metz a été forcé de montrer autre chose et a égalisé dans le dernier quart d'heure sur sa première frappe de la partie (78e, 1-1).

Metz au bout du suspense

Un but synonyme de prolongations entre les deux équipes. Comme lors du temps réglementaire, c'est la deuxième mi-temps qui a tout décidé. Metz a fait la différence à dix minutes d'une potentielle séance de tirs au but (110e, 1-2), avant que Gauthier Hein n'assure définitivement la remontée de Messins d'un lob sublime (114e, 1-3).

Le FC Metz jouera donc bel et bien en Ligue 1 la saison prochaine. Une promotion qui pourrait bien changer la donner pour Arnaud Bodart. Le portier liégeois n'avait initialement signé que pour six mois mais pourrait bien prolonger l'aventure avec cette perspective de débarquer au sein de l'élite française.