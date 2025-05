Le Standard sur la piste d'un autre joueur de Jupiler Pro League pour renforcer son secteur offensif ?

Le mercato du Standard s'annonce agité. Le club liégeois, qui devra vendre pour équilibrer ses comptes, s'active aussi sur plusieurs pistes pour renforcer son effectif. Axel Witsel et Adnane Abid figurent parmi les cibles prioritaires, mais d'autres noms sont également suivis.

Malgré la reprise du club et une augmentation de capital de 29 millions d’euros, le Standard devra vendre ses joueurs à la plus haute valeur marchande cet été.

Matthieu Epolo, Nathan Ngoy, Ilay Camara et Marlon Fossey ont été placés sur la liste des transferts, tandis qu’Ibe Hautekiet suscite des convoitises. Toutefois, aucune offre concrète n’a encore été transmise à la direction liégeoise.

Celle-ci s’active néanmoins sur les premiers dossiers entrants. Le retour d’Axel Witsel est en bonne voie, et le club a revu son offre à la hausse, proposant 1,25 million d’euros pour Adnane Abid, troisième meilleur joueur de la Challenger Pro League cette saison. Le Standard se serait également positionné sur un autre renfort offensif.

Patrick Pflucke intéresserait le Standard

D’après le journal néerlandophone Het Gazet van Antwerpen, le Matricule 16 s’intéresse à Patrick Pflücke, ailier droit allemand en fin de contrat dans un an avec son club actuel en Allemagne.

Auteur de cinq buts et cinq passes décisives cette saison, le joueur de Malines n’a jamais caché son ambition de rejoindre un club plus prestigieux et de relever un nouveau défi. Bien qu’il ait souvent exprimé son attachement au KaVé, il n’est pas certain qu’il acceptera de prolonger. Un départ cet été semble donc envisageable afin d’éviter un transfert gratuit dans un an, et le Standard pourrait en profiter.