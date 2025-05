Les supporters d'Anderlecht ont eu gain de cause : Wouter Vandenhaute va faire un pas de côté

Anderlecht a tenu mercredi soir le dernier Fan Board de la saison. Lors de cette réunion, à laquelle ont notamment participé Tim Borguet (PDG Sports), Olivier Renard et Kenneth Bornauw, quelques clarifications importantes ont été apportées sur le fonctionnement interne.

Le grand absent de ce Fanboard : le président Wouter Vandenhaute. Et ce n'était pas un hasard. Vandenhaute ne se mêlera en effet plus désormais des décisions sportives, ce que réclament les supporters depuis longtemps. Les critiques concernant son ingérence ont atteint leur paroxysme cette saison notamment lors du dernier match à domicile.

Pour apaiser les tensions, le RSCA va donc donner les rênes au duo Renard-Borguet en vue de la saison prochaine. C'est ce duo qui tracera les grandes lignes sportives du club - coach, transferts entrants et sortants. Vandenhaute restera en retrait en tant que conseiller, mais ne s'impliquera plus activement dans la politique sportive.

Pas de "Wouter buiten", mais...

Ce changement de cap vise à clarifier la structure du club et à restaurer la confiance des supporters. La répartition des rôles au sein d'Anderlecht a été remise en question ces derniers mois, mais maintenant les responsabilités devraient être clairement définies. Renard et Borguet sont en charge du sportif.

Cela ne signifie pas que Vandenhaute se met totalement en retrait (comme a pu le faire Marc Coucke après les critiques qui s'étaient abattues sur lui). Le président gardera un rôle central dans le dossier du futur stade, par exemple, ou concernant ses mandats au sein de la Pro League.

C'est désormais là qu'ira son focus. De quoi rassurer en partie les supporters qui réclamaient son départ : ils ne l'ont pas obtenu, mais ce pas de côté est clairement une réaction aux critiques virulentes qui s'abattaient sur Vandenhaute.

Bien sûr, on se rappelle qu'à l'époque, Wouter Vandenhaute avait pris un rôle de président "non-exécutif" dans ce même but, avant de reprendre les rênes. Olivier Renard et Tim Borguet vont donc devoir prouver qu'ils sont capables de ramener le RSC Anderlecht à flot, sans quoi un retour du président exécutif ne sera pas à exclure, on s'en doute...