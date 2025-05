Officiel : une ancienne figure culte de Mons et Charleroi s'en va en héros à l'autre bout du monde

Michel Iannacone était actif en Egypte depuis six ans. Mais il a annoncé son départ en cette fin de saison.

En Belgique, la réputation de Michel Iannacone n'est plus à faire : entraîneur des gardiens reconnu, il a intégré le staff du RAEC Mons de 2003 à 2009 avant de rejoindre celui de Charleroi pour dix ans, accompagnant les Zèbres des années Bayat jusqu'à la renaissance du club et à l'ère Felice Mazzu.

En 2019, Iannacone est parti à Tubize. Mais il n'est resté qu'une semaine, la faute à une offre surprise pratiquement impossible à refuser. Cette offre, c'était celle d'Al Ahly, un géant du football égyptien. Après y avoir tout vécu en six ans, le Belge de 65 ans a annoncé son départ hier.

Un palmarès impressionnant

"Ces six ans étaient plus qu'un simple travail. C'était un voyage d'amour, d'appartenance et de succès avec un club que je n'oublierai jamais. Chaque moment passé, chaque match et chaque larme de joie après un championnat...tu resteras toujours gravé dans mon coeur", écrit-il sur ses réseaux sociaux.

Son annonce a immédiatement suscité une vague de réactions en Egypte. C'est que Michel Iannacone était une figure culte du club. Rarement un entraîneur des gardiens n'aura été autant adulé par les supporters, qui chantaient par exemple son nom en plein match.

Il faut dire que l'ancien portier belge a tout vécu à Al Ahly : le club a remporté le championnat, la Coupe, la Supercoupe et même la Ligue des Champions africaine durant son passage. "Je suis tombé amoureux de l'Egypte et des Égyptiens dès le premier moment. Et je garderai toujours cet amour dans mon coeur. L'Egypte est la mère du monde", a-t-il conclu.