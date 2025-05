📷 La Juventus rend un superbe hommage à la catastrophe du Heysel à proximité de son stade

Le drame du Heysel a eu lieu il y a 40 ans jour pour jour. Le 29 mai 1985, 39 personnes décédaient dans un mouvement de foule lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et la Juventus.

Le 29 mai 1985 est une date restée dans la mémoire collective comme un jour noir pour le football belge et international. Ce jour-là, lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et la Juventus, un mouvement de foule faisait 39 morts et plus de 400 blessés dans les tribunes X-Z du Stade Roi Baudouin.

L'énorme majorité des victimes est italienne : 32 sur les 39 personnes décédées. Une catastrophe à laquelle la Squadra Azzurra avait déjà rendu hommage l'année passée lors de son passage à Bruxelles, en allant se recueillir sur le monument au Heysel.

Ce jeudi, 40 ans après les faits, la Juventus a inauguré une statue commémorative près de son propre stade.

Une cérémonie s'est tenue en présence du maire de Turin Stefano Lo Russo, du gouverneur du Piémont Alberto Cirio, du CEO d'Exor John Elkann, du CEO de la Juventus Maurizio Scanavino, du président de la Juve Gianluca Ferrero, de l'ancien capitaine Giorgio Chiellini et de Ian Rush, ancien de la Juventus et de Liverpool.

"Ce qui s’est passé à Bruxelles il y a quarante ans est une blessure qui n’est pas encore cicatrisée pour les familles des victimes et, par extension, pour la famille du football européen", a déclaré le président de la fédération italienne, Gabriele Gravina. Une cérémonie était également prévue ce jeudi après-midi à Bruxelles sur le plateau du Heysel.