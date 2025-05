"Ce titre est pour toi" : le bilan émouvant de Sébastien Pocognoli, salué par Thibaut Courtois

Sébastien Pocognoli a vécu de grands moments pour sa première saison en tant qu'entraîneur principal d'une équipe fanion. Il a pris le temps de réfléchir à tout cela.

Sébastien Pocognoli a beau être resté calme tout au long de la saison, l'hystérie du sprint final et du titre décroché lors de la dernière journée n'étaient pas propices à la prise de recul et à l'introspection. Cinq jours après le Graal et les festvités sur la Place Van Meenen, Sébastien Pocognoli est revenu sur ces mois riches en émotions à l'occasion d'un poste sur son compte Instagram.

"Unionistes, le calme est revenu après ces derniers jours intenses en émotions. J’aimerais à présent vous adresser quelques mots. Histoire. C’est le mot par lequel j’aimerais commencer. Qui dit histoire dit héritage. Chers supporters, ce titre est avant tout le vôtre. Il est l’héritage légué il y a 90 ans ; un esprit de battant et une fidélité à vos couleurs, c’est ce qui nous a permis de créer ce qui semblait encore inimaginable il y a quelques années. Voir autant d’enfants avec des étoiles dans les yeux après ce sacre me donne la sensation qu’un nouvel héritage traversera le temps une fois encore. Un héritage de vainqueurs et de fierté", commence-t-il.

"Persévérance. Ce titre, cette saison est à l’image de ce qu’est notre club : nous ne lâchons rien, quelles que soient les circonstances ou les difficultés. Et même en cas de succès, le passé nous ramène toujours les pieds sur terre. Patience et passion. Ce titre est le résultat et le fruit d’une passion débordante pour notre club, le jeu vers l’avant et notre façon d’explorer l’horizon avec une dose de maîtrise, de calme et de folie", poursuit Poco.

Tout était réuni

"Chaque succès a besoin de temps pour se construire, individuellement et collectivement. Le talent n’a pas d’âge ; il faut juste lui donner l’opportunité et l’accompagner pour y accéder sereinement. Sans patience et sans passion, ce titre ne se serait jamais concrétisé", peut-on lire.

L'entraîneur unioniste ne veut oublier personne : "Cohésion - Union. J’aimerais terminer ce mot en remerciant tous les acteurs qui ont participé à la réalisation de ce titre. Mes joueurs qui ont été d’une inspiration sans nom et comme je leur ai souvent dit : 'je les aime tous'. Mon staff qui a accompli un travail incroyable au quotidien où rigueur, intensité et créativité ont pu être couplés au plaisir. Ma direction de m’avoir donné leur confiance et de m’avoir accompagné vers ce succès".

Sébastien Pocognoli a conclu avec un mot à ses proches : "Merci à ma courageuse épouse pour sa contribution essentielle, mes enfants, ma maman et toute ma famille. Papa, ce titre est pour toi". Un message qui a immédiatement suscité pas mal de réactions de félicitations, dont celle de Thibaut Courtois.